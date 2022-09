Acht vrouwen staan oog in oog met gynaecoloog (58) die verdacht wordt van verkrachting: “Toen ze dacht dat consultatie was afgelopen, moest ze op handen en knieën op tafel gaan zitten”

Turnhout Brandweer ruimt oliespoor op

Bij de politie in Turnhout liepen woensdag in de vooravond verschillende meldingen binnen van een oliespoor in enkele straten in Turnhout. Het oliespoor werd tussen 17.15 uur en 17.45 uur opgemerkt door meerdere mensen. Zowel op Noord-Brabantlaan, Graatakker als Prinsenstraat lag er olie op de weg. De brandweer ging ter plaatse om het wegdek te reinigen. Het is niet duidelijk wie het oliespoor veroorzaakt heeft.

9:44