Aantal fietsers in stad stijgt sterk: “Ook wijken buiten de Ring maken we fietsveilig”

TurnhoutBijna één kwart van het aantal verplaatsingen in de Warandestraat in Turnhout gebeurt met de fiets. Het aantal fietsbewegingen steeg er met zes procent op één jaar tijd. “Een goede evolutie die nog verder kan gaan”, zegt Linda Van Dooren van de Fietsersbond

Tijdens de Wereldfietsdag heeft Fietsersbond regio Turnhout post gevat aan de watertoren in de Warandestraat in Turnhout. Iedereen die met een fiets passeerde, werd getrakteerd op applaus. En de deelnemers moesten vaker applaudisseren dan voorbije jaren. Het aantal fietsbewegingen zit immers in de lift in Turnhout.

“In de Warandestraat, waar de applausactie plaatsvond, werden vorig jaar in mei 37.426 fietsbewegingen geregistreerd door Telraam, dat is 17 % van het totale aantal gemeten verplaatsingen. “Eén jaar later waren er reeds 52.145 fietsbewegingen of 23 % van het totale aantal”, vertelt Linda Van Dooren van Fietsersbond regio Turnhout. “Een goede evolutie die nog verder kan gaan. Met het nieuwe stadsregionale mobiliteitsplan heeft het beleid immers de ambitie om het aandeel van het fietsverkeer te vergroten en dat van het autoverkeer te verkleinen. Met veel engagement zal Fietsersbond regio Turnhout eraan meewerken om deze ambitie de volgende jaren waar te maken.”

Mobiliteitsplan

Het stadsbestuur van Turnhout wil niet alleen in het centrum van de stad meer fietsers zien. Het stadsregionale mobiliteitsplan dat onlangs werd goedgekeurd door de gemeenteraden van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar voorziet voor Turnhout ook maatregelen om het verkeer in de wijken buiten de Ring veilig te maken zodat fietsers en voetgangers zich er zorgeloos kunnen verplaatsen.

Volledig scherm Het recent aangelegde voetpad tussen de school en rotonde in Zevendonk © Jef Van Nooten

“Voor de wijk Zevendonk zijn reeds heel concrete maatregelen uitgewerkt”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “In de Kapelweg is recent een ontbrekend stuk voetpad aangelegd tussen de basisschool en de rotonde, en Tielendijk krijgt vanaf de rotonde een voetpad en een aangepast snelheidsregime. Als dit gerealiseerd is, voorzien we een maatregel in de Kapelweg aan de Steenweg op Diest om daar doorgaand verkeer te weren. Dat is immers een fietsroute.”

Fietsstraat

In samenspraak met de school in Zevendonk wordt van de Kapelweg ook een fietsstraat gemaakt tussen de rotonde en de Lourdesgrot. “De Kapelweg is immers een belangrijke fietsverbinding naar de school, de parochiezaal en ook algemeen voor het voor het fietsverkeer langs de wijk Zevendonk. Door ze in te richten als fietsstraat wordt ze veilig en herkenbaar”, besluit schepen Marc Boogers. “Daarnaast is er een concentratie van overstekende voetgangers aan de school en de rotonde. Daar leggen we een zebrapad aan. De fietsstraat en zebrapaden staan ter goedkeuring op de gemeenteraad van juni. Op deze manier maken we ook de wijken buiten de ring stap voor stap verkeersveilig voor onze fietsers en voetgangers.”

Volledig scherm Fietsers krijgen applaus in de Warandestraat in Turnhout © Jef Van Nooten

