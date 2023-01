35 minuten file op E34 richting Antwerpen door ongeval ter hoogte van Turnhout-West: moeilijke doorgang

Turnhout “Geprobeerd sneeuwvrij te maken ? Met een hark?”: bezoekers en marktkra­mers geven stad Turnhout de volle laag

De toestand van de Grote Markt was dit weekend talk of the town in Turnhout. De wekelijkse markt moest zaterdag doorgaan op een zwaar besneeuwde ondergrond en het bericht dat de stad plaatste op sociale media, veroorzaakte een nog grotere ‘sneeuwstorm’ aan verontwaardigde berichten. Schepen Francis Stijnen (CD&V) verontschuldigt zich alvast. Een reconstructie.

22 januari