3 jaar celstraf voor gedetineerde die parketmagistraat bestookt met trouwring en Bongobon

De belaging deed zich voor op een moment dat de dertiger voor andere feiten opgesloten zat in de gevangenis in Hasselt. Hij werd er lastig gevallen door een medegedetineerde uit Turnhout. Om daar zijn beklag over te doen, stuurde hij een brief naar het parket in Turnhout. Die brief werd beantwoord door een parketmagistraat die ook regelmatig optreed als woordvoerster van het parket in Turnhout. De gedetineerde vond foto’s van haar op internet en werd meteen tot over zijn over verliefd op de vrouw.