2,3 kilo pasta eten kan vanaf vrijdag ook op Grote Markt: Mister Spaghetti opent in vernieuwd pand van Il Cipriani

TurnhoutOp de Grote Markt in Turnhout opent vrijdagavond een nieuw restaurant: Mister Spaghetti. Het is intussen het zevende restaurant van Veerle Jacobs en Samuel Van Opdenbosch in Vlaanderen. Mister Spaghetti staat bekend om zijn XL-challenge. “Een spaghetti bolognese van maar liefst 2,3 kg. Wie erin slaagt alles binnen het half uur naar binnen te spelen, moet niet betalen”, vertelt Veerle Jacobs.

Het pand op de Grote Markt 74 in Turnhout werd de voorbije jaren ingepalmd door de Italiaans getinte restaurantketen Il Capriani. De keten werd echter failliet verklaard nadat bleek dat de zaakvoerders op grote schaal geld verduisterden. De voorbije weken werd het pand omgebouwd tot een nieuw restaurant met nieuwe zaakvoerders. Mister Spaghetti opent vrijdagavond de deuren. “Het pand werd in amper drie maanden volledig gerenoveerd en ingekleed. De zaak in Turnhout krijgt zoals alle andere vestigingen dezelfde industriële, maar gezellige uitstraling”, vertellen zaakvoerders Veerle Jacobs en Samuel Van Opdenbosch.

Toplocatie

De zaakvoerders hebben al vestigingen van Mister Spaghetti in Roeselare, Kortrijk, Brugge, Aalst, Antwerpen en Oostende. De vestiging in Turnhout wordt het zevende restaurant. “Het is een toplocatie die charme uitstraalt”, zeggen zaakvoerders Veerle Jacobs en Samuel Van Opdenbosch. “Het is onze eerste restaurant die zich op een marktlocatie bevindt. Dus dat wordt best spannend.”

Volledig scherm De gevel van Mister Spaghetti op de Grote Markt in Turnhout © RV

De meeste andere restaurants van Mister Spaghetti heeft twee sluitingsdagen. In Turnhout zijn daarentegen geen sluitingsdagen gepland. “We gaan in Turnhout zeven dagen op zeven doorlopend open zijn. Want we zitten er op een commerciële topligging”, zegt Veerle Jacobs. “Om dit te kunnen realiseren, zijn we wel nog op zoek naar een aantal vaste medewerkers. Ook flexi’s en studenten zijn bij ons meer dan welkom.”

Sharing formules

Het restaurant in Turnhout telt 90 zitplaatsen binnen. Bij mooi weer kunnen er ook 120 mensen buiten op het terras plaatsnemen. Net als in de andere restaurants van Mister Spaghetti staan er 26 spaghettigerechten op de kaart. Je eet er in een ongedwongen New York-getinte setting. “De jazzy-house muziek en het dragen van een slabbetje, vormen er de standaard. De restjes van je gerecht mee naar huis nemen in een doggy bag is er heel normaal. Ook vegetariërs, vegans en mensen met allergieën komen er aan hun trekken”, aldus nog de zaakvoerders. “En voor wie kampt met keuzestress werkte Mister Spaghetti ook leuke sharing formules uit, waarbij je 3 tot 4 verschillende sauzen kan kiezen en deze naar hartenlust kan proeven samen met je tafelgenoten. Deze formules zijn verkrijgbaar vanaf 2 personen, maar ook voor grote groepen.”

XL-challenge

Maar Mister Spaghetti staat vooral bekend om zijn XL-challenge. “Een spaghetti bolognese van maar liefst 2,3 kg. Wie erin slaagt alles binnen het half uur naar binnen te spelen, moet niet betalen, krijgt een certificaat en komt met naam en toenaam op de beroemde wall of fame”, besluiten Veerle Jacobs en Samuel Van Opdenbosch.

Wie wil solliciteren voor een job bij Mister Spaghetti in Turnhout kan dat doen via www.ikbenzotvanspaghetti.be.

