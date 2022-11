126 nationaliteiten en tientallen moedertalen: Stad Turnhout lanceert plan rond ‘samenleven en integratie’

Vosselaar Herman Van Doninck vertelt over kleinkunst van gisteren, vandaag en morgen

Spreker Herman Van Doninck blikt tijdens een muzikale lezing in Vosselaar terug op de geschiedenis van de kleinkunst in Vlaanderen en de buitenlandse invloeden op Vlaamse liedjesschrijvers en zangers. Van Doninck heeft het niet enkel over het verleden, maar staat ook even stil bij hoe kleinkunst geëvolueerd is tot het genre dat we vandaag kennen en hoe de toekomst er zal uitzien.

14 november