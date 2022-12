11 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Turnhout raakten jullie het meest in 2022: van een dodelijke gasontploffing tot een 16-eeuwse archeologische ontdekking

TurnhoutMeer een miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Turnhout het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een gasontploffing in het centrum van de gemeente tot een heksenfles uit de 16de eeuw die werd gevonden tijdens archeologisch onderzoek. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Op de laatste dag van vorig jaar werd Turnhout opgeschrokken door een gasexplosie in het centrum van de gemeente. Verschillende appartementen werden volledig vernield. Vier mensen overleefden de ramp niet, twee bewoners werden levend van onder het puin gehaald, onder wie Diane Bellings (70). Zij werd na een reddingsactie van meer dan veertien uur bevrijd. “Eigenlijk is het een wonder dat ze er levend is uitgekomen”, zei brandweercommandant Luc Faes. De familie van Patrick Verschuren (60) en Roosje Baeten (70) kreeg helaas slecht nieuws te horen. Voor hen zal Oudejaar nooit meer hetzelfde zijn.

Ook de zaak van gynaecoloog Ben V.R. (58) zorgde dit jaar voor heel wat ophef in onze gemeente. Hij werd aangeklaagd door acht vrouwen wegens verkrachting. Bij de verschillende slachtoffers kwamen gelijkaardige verhalen naar boven. Ook Sara (een schuilnaam; nvdr) vertelde haar verhaal op het proces. “Hij vroeg of ik kon klaarkomen en ik moest op handen en knieën gaan zitten”, verklaarde ze. Daarna volgden de handelingen zelf. “De clitoris stimuleren, de vingers inbrengen,... Omdat hij zo zelfzeker was, blokkeerde ik helemaal en durfde ik niets zeggen.”

Slachtoffer Sara en Gynaecoloog Ben V.R.

Een ander verhaal dat jullie dit jaar enorm raakte is dat van de 14-jarige Jairon. Hij werd in februari dood aangetroffen in de woning van zijn vader nadat de moeder alarm sloeg omdat ze Jairon en haar twee andere kinderen al enkele weken niet meer had gehoord. Uit onderzoek bleek dat Jairon al acht weken was overleden en al die tijd op zijn bed had gelegen. Zijn vader, twee broers en nog drie andere koppels met vier kinderen - allemaal met Surinaamse roots - bleven terwijl gewoon in het huis wonen. De speurders vermoeden dat de jongen ziek werd en zijn familie hem trachtte te genezen met geesten en goden in plaats van met een dokter en medicijnen.

Mama Danica met haar nieuwe man Andy en zoon Jairon op hun huwelijk in 2017.

Archeologische ontdekking

Gelukkig konden we dit jaar ook positief nieuws uit Turnhout brengen. In oktober leverde het archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd voor de bouw van café De Zwarte Ruiter een unieke vondst op. Archeologen vonden er een heksenfles uit de 16de eeuw, inclusief inhoud zoals urine, haar en koperen nagels. “We hebben al vaak gevloekt wanneer bouwprojecten vertraging oplopen door archeologisch onderzoek, maar in dit geval zijn we er wel blij mee”, lachte Jef Keersmaekers, eigenaar van de grond waar de vondst werd gedaan.

We mochten in 2022 ook binnenkijken in een aantal prachtige woningen die onze gemeente rijk is. Zo brachten we een bezoekje aan een uniek landhuis, gelegen langs de Steenweg op Antwerpen. Het huis staat vandaag nog steeds te koop. Wie geïnteresseerd is, moet wel over een serieus spaarpotje beschikken. De vraagprijs bedraagt namelijk 1,75 miljoen euro, maar daarvoor krijg je er wel een uitzonderlijke parktuin van ruim 2 hectare bij.

Ook Herenhuis Beersmans in de Gasthuisstraat kwam dit jaar te koop te staan. Het gebouw werd in 2019 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Wij namen je me mee voor een kijkje achter de gevel, met een eerste verdieping die je zo van de Efteling doet dromen.

Links: de gerenoveerde villa met parktuin. Rechts: de unieke wintertuin in herenhuis Beersmans.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

