10.000 openstaande vacatures in Kempen en Mechelen: “Stijging van 53% in één jaar tijd”

Kempen/MechelenBedrijven in de arrondissementen Turnhout en Mechelen krijgen hun vacatures alsmaar moeilijker ingevuld. Uit de conjunctuurbarometer van Voka Mechelen-Kempen blijkt dat er in juni maar liefst 10.000 openstaande vacatures zullen zijn. “Dit is alarmerend. Het gaat om een stijging van 53 procent in één jaar tijd”, klinkt het.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits organiseerde dinsdag samen met VDAB een Conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook Voka was van de partij. De werkgeversorganisatie lanceerde er voorstellen om tot een dwingender activeringsbeleid te komen. Dat is meer dan ooit nodig volgens Voka, want binnenkort wordt op de arbeidsmarkt in de regio Mechelen-Kempen voor het eerst de kaap van 10.000 openstaande vacatures overschreden. “De vraag voor een dwingender activeringsbeleid is urgenter dan ooit. Zeker als je de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka Mechelen-Kempen bekijkt. De cijfers van de arbeidsmarkt zijn alarmerend”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. “De barometer - die zes maanden vooruit kan kijken in de tijd - toont aan dat we in juni voor de allereerste keer de kaap van 10.000 openstaande vacatures gaan bereiken. In juni vorig jaar stonden er nog ‘maar’ 6.551 vacatures open. Het gaat om een stijging van 53 procent in één jaar tijd. Dat is alarmerend.”

Minder dan twee kandidaten

Volgens de laatste cijfers van de VDAB zijn er op dit moment 9.029 openstaande vacatures in de regio Mechelen en Kempen. De meeste openstaande vacatures – 4896 - bevinden zich in het arrondissement Turnhout. In het arrondissement Mechelen zijn het er 4.133. “Nog opvallend: voor de allereerste keer zakt de ‘spanningsindicator’ in het arrondissement Mechelen onder ‘2'. Dat wil zeggen dat als een bedrijf in de regio Mechelen een vacature uitschrijft, er gemiddeld minder dan 2 kandidaten op zullen afkomen. Vijf jaar geleden kon datzelfde bedrijf nog rekenen op gemiddeld 5 kandidaten”, aldus nog gedelegeerd bestuurder Tom Laveren. “In het arrondissement Turnhout zakte de spanningsindicator in de maand maart naar 2,15. Ook het laagste cijfer in vijf jaar tijd.”

Volledig scherm De evolutie van de spanningsindicator in het arrondissement Mechelen © Voka Mechelen-Kempen

Werkonwilligen

Om het tij te keren, moet er volgens Voka Mechelen-Kempen werk worden gemaakt van een dwingender activeringsbeleid, èn moeten werkonwilligen strikter gestraft worden. “Als een nieuwe werkzoekende zich inschrijft, moet de arbeidsbemiddelaar al in de eerste week - in een gesprek - kunnen inschatten of die werkzoekende op eigen houtje een job kan vinden. Als dat niet lukt, moet de VDAB die persoon binnen twee weken uitnodigen voor een nieuw face-to-facegesprek. Om dan een traject op maat uit te werken”, vertelt Tom Laveren. “Vandaag kan het tot zes weken duren voordat de bemiddelaar en de nieuwe werkzoekende elkaar zien. Dat moet dus sneller. Zeker voor deze groep is het persoonlijk contact cruciaal. Ook het controleren en sanctioneren van werkonwilligen moet strikter.”

Grootste bezorgdheid

Eerder dit jaar organiseerde Voka nog een enquête bij bedrijven in de regio’s Kempen en Mechelen. Daaruit bleek dat het tekort aan personeel dé grootste bezorgdheid was van bedrijven, meer nog dan de hoge loonkosten en toeleveringsproblemen. “Op zich is het natuurlijk een goed teken dat er jobs bij komen”, vertelde Voka-woordvoerder Wim Brillouet naar aanleiding van de enquête. “Nadat corona er in 2021 stevig inhakte, is de economie nu opnieuw aan het aantrekken. Maar als er veel werk is en onvoldoende handen om dat werk uit te voeren, dan is dat natuurlijk nefast voor de groei en ontwikkeling van bedrijven. Zowel kleine als grote bedrijven worden met dit probleem geconfronteerd. En we merken dat het fenomeen zich voordoet in alle sectoren. Ook de gezochte profielen zijn heel divers. Er is even goed nood aan mensen met een hogere opleiding – die zijn schaarser - als aan mensen zonder opleiding. Voor veertig procent van de vacatures heb je trouwens niet eens een diploma nodig.”