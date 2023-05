Zo VeloVeilig is Tremelo: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Brand in Heilig Hartstraat blijkt barbecue te zijn

Brandweerzone Rivierenland werd op zondagnamiddag opgetrommeld voor een interventie in de Heilig Hartstraat, in de Heistse stationsomgeving. Enkele buurtbewoners maakten zich ongerust over rookontwikkeling, maar het was loos alarm. “We werden opgeroepen omdat er rookontwikkeling in het dak van een huis werd waargenomen. Ter plaatse stelden onze diensten ook effectief rookontwikkeling vast, maar na onderzoek bleek deze van een barbecue van de buren te komen”, klinkt het bij de brandweerzone.