Yoke (19) maakt fatale crash op weg naar braderij, vrienden in shock: “Laat alstublieft iets weten, dit kan niet waar zijn”

Tremelo/Tielt-WingeOp de Tiensesteenweg in Tielt-Winge is zaterdagavond Yoke De Boeck (19) om het leven gekomen. De jonge bestuurder had na een avondje Rock Werchter op vrijdag een dag later opnieuw afgesproken met collega’s en was op weg naar de braderie in Tremelo. Het nieuws van zijn overlijden komt onwezenlijk hard aan. “Sinds kort had hij weer last van nierstenen. Kreeg hij plots een pijnscheut in de auto en was hij daarom verstrooid?”, vraagt vriendin Sheila (28) zich af.