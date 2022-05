WZC Damiaan zet deuren open tijdens Dag van de Zorg

Er staat heel wat op het programma tijdens de opendeurdag bij WZC Damiaan. Je ontdekt er alles over het woonzorgcentrum aan de hand van rondleidingen, sfeerfoto’s en activiteiten. Het evenement is zeker niet alleen voor volwassenen en senioren. Ook voor kinderen staat er heel wat op het menu. Wat er precies te gebeuren staat voor de jongste doelgroep blijft wel nog even een geheim. WZC Damiaan opent de deuren voor het brede publiek op zondag 15 mei tussen 13 en 17 uur. Je vindt het grootste rusthuis van België in de Pater Damiaanstraat 39 in Tremelo.