Wesley (39) ziet op Facebook dat zijn huis in brand staat: “Alles is weg, hoe is dit kunnen gebeuren?”

TremeloIn Tremelo heeft een verwoestende brand dezenamiddag een huis vernield op de Baalsebaan. Het huis was al twee weken onbewoond, maar Wesley Barbery (39), zijn vrouw en kinderen raakten al hun spullen kwijt in de brand. Hij blijft achter met veel vragen over de oorzaak. “Dinsdag ben ik nog heel even langsgeweest en heb ik alle lichten uitgedaan. Een huis kan toch niet zomaar in brand vliegen?”, vraagt Wesley zich af.