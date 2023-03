Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag een aantal van de beverdammen in de Vijversbeek en de Bruggelandenbeek in Tremelo verlaagd. Hiermee wil ze de normale afvoer van het beekwater garanderen en zo wateroverlast bestrijden. Het leefgebied van de bever wordt hiermee niet bedreigd omdat de beverburcht ongemoeid gelaten wordt.

De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in onze regio sterk toegenomen. Ook langs de Vijversbeek, Bruggelandenbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie. Ze bouwde er een burcht en enkele dammen. Deze bouwwerken zijn een troef om water ter plaatse te houden, infiltratie te bevorderen en de grondwatertafel zo aan te vullen.

Maar daarnaast hindert zo’n dam de normale stroming in de beek, met risico op wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Want na hevige regenval functioneert het waterbufferbekken, dat zich ten zuiden van de Kruisstraat bevindt, niet meer voldoende omdat het waterniveau in de vallei van de Vijversbeek te hoog komt te staan. Dit zorgt voor opstuwing in het aanvoerende rioleringsstelsel met eventueel wateroverlast tot gevolg.

De Vijversbeek in Tremelo valt onder het beheer van de provincie Vlaams-Brabant. ​ ​Samen met de gemeente Tremelo werkte de provincie een afsprakenkader uit om de bever op een evenwichtige manier te verzoenen met zijn omgeving. De gemeente zorgt voor het beheer van de beverdammen op de westelijk tak van de Vijversbeek, terwijl de provincie het beheer van de oostelijk tak van de Vijversbeek behartigt.

Deze afspraken maken snel en gepast ingrijpen mogelijk bij onmiddellijke dreiging van wateroverlast, of bij betrouwbare voorspellingen van zware regenval. Deze manier van werken respecteert de belangen van bever en burger. De dammen worden verlaagd tot op het niveau dat het water voldoende kan doorstromen en de wateroverlast voldoende wordt beperkt. De werken gebeuren omzichtig zodat de toegang tot de beverburcht zeker onder water blijft.

Geen wateroverlast

“Zo voorkomen we dat er overlast ontstaat doordat het water onvoldoende kan doorstromen door de beverdam”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen en Dierenwelzijn. “Tegelijkertijd blijft het leefgebied van de bever, een koesterbuur van Tremelo, beschermd”.

“We leveren de provincie hier een afwijking op het soortenbesluit om de beverdammen voorzichtig te verlagen tot een afgesproken waterpeil. Dit is conform het beheerplan voor de bever in Vlaanderen. Zodoende kan het leefgebied van de bever worden behouden, maar tegelijk dragen we bij aan de veiligheid voor de omwonenden tegen wateroverlast”, zegt Bart Denayer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Enkele jaren geleden plaatste de provincie twee infoborden: zo wil ze passanten informeren over de beverfamilie die huist in Tremelo, en over de gemaakte afspraken om de belangen van de bever en omwonenden te verzoenen.

