Werchtersebaan tijdelijk afgesloten tot aan de Hilstraat door woningbrand

“Zonet was er een brand in het centrum van Tremelo. De brand - ontstaan op het terras van een woning in de Hilstraat naast café Het Raadshuis - zorgde meteen voor een felle rookontwikkeling die van ver te zien was. Dankzij de alertheid van omstaanders werden onze hulpdiensten snel verwittigd en was de brand snel onder controle. Er is alleen materiële schade en gelukkig zijn er geen gewonden. De Werchtersebaan is tijdelijk afgesloten van aan de rotonde tot aan de Hilstraat. De bussen van De Lijn rijden kort om langs de Bruggelandenstraat”, aldus burgemeester Bert De Wit (CD&V).