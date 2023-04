WEER. Zwaarbewolkt in Tremelo vanochtend

Vrijwilli­gers Dierenbe­scher­ming dreigen met opstappen na onslag van “vijftien jaar expertise”

Het rommelt bij Dierenbescherming Mechelen. Vrijwilligers protesteren in een anonieme open brief tegen het ontslag van twee vaste medewerkers van de dierenopvang en dreigen zelfs met opstappen. Volgens beheerder Kathleen Rombauts was de zware beslissing noodzakelijk.