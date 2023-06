WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Tremelo

Cashless betalen of groupie card? Met de nachttrein of de festival­bus? Alles wat je moet weten voor een dagje Werchter Boutique en Werchter Classic

De zomerse temperaturen doen het al vermoeden, maar het festivalseizoen is begonnen. En wie festival zegt, denkt in onze regio automatisch aan Rock Werchter. Dit feest start traditiegetrouw met Werchter Boutique, op zaterdag 17 juni, en Werchter Classic, op zondag 18 juni. Heb je er ontzettend veel zin in, maar zit je toch nog met enkele vragen? Geen probleem. Wij bundelen hier alle informatie die je nodig hebt.