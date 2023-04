WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Tremelo vanochtend

“Ik had schrik. De politie had me al eens hardhandig aangepakt”: vrouw (39) vlucht onder invloed van drugs van politie

Een dollemansrit. Zo omschreef het parket de achtervolging tussen Heist-op-den-Berg en Lier waarvoor een 39-jarige vrouw uit Duffel zich maandag moest komen verantwoorden op rechtbank in Mechelen. Niet enkel was ze onder invloed van speed, ze reed ook dubbel zo snel in een zone zeventig. “Dit had heel fout kunnen aflopen”, zei de openbaar aanklaagster op zitting.