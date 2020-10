Voorzitster Belgian Cane Corso Club reageert op dodelijk incident: “Onverantwoord om een hond van dit ras met gedragsproblemen bij een bejaarde man af te zetten”

Uitbaat­ster De Zwaan reageert op aantijgin­gen: “Sluiting moeten vernemen via sociale media”

13 oktober “Veel erger dan die 48 uur sluiting is dat ik voor heel Vlaanderen door het slijk wordt gehaald.” Tiffany Verbond (38) is niet te spreken over de beslissing van de Mechelse burgemeester om haar café De Zwaan te sluiten wegens het niet naleven van de coronaregels.