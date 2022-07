Voor het eerst ook rommelmarkt bij avondmarkt in Baal

BaalOp zaterdag 30 juli kan je opnieuw naar de avondmarkt in Baal. Nieuw dit jaar is dat je ook een bezoekje kan brengen aan een heuse rommelmarkt. Daar vind je heel wat leuke tweedehandsspullen. Verder is er ook allerlei randanimatie in de Baalse straten. Zo kunnen de bezoekers rondkuieren in een toffe sfeer.