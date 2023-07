Veertiger die taxirit weigert te betalen, keert zich ook tegen agenten: drie maanden cel

EK voetbal voor vrouwen U19 afgetrapt in Leuven met festival

Een groot internationaal voetbaltoernooi in België? Dat is al van 2007 geleden, maar vandaag is het opnieuw zover. Tussen 18 juli en 30 juli strijden zo’n acht meisjesploegen U19 voor het hoogste schavotje op het Europese voetbaltoneel. Een primeur voor stadion Den Dreef, want Leuven is gaststad.