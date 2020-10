Vandalen trekken stekker uit forelbak: 1.000 vissen sterven door zuurstoftekort: “Ik denk dat het een daad van jaloezie was”

Weekendtip: Unieke expo als afscheid van Marie Thu­mas-ge­bouw

16 oktober Marie Thumas Collectief exposeert dit weekend aan de Vaart in Leuven in de voormalige conservenfabriek van Marie Thumas. Niet onbelangrijk: het is de allerlaatste kans om het beroemde gebouw aan de Vaartkom te bezoeken want het icoon is verkocht aan een projectontwikkelaar.