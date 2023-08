Van hondenkermis tot Johan Verminnen: Raadshuisrock komt met gevarieerde affiche

Van 25 tot 27 augustus vindt in Tremelo het gratis festival Raadshuisrock plaats. Het evenement is een initiatief van café Raadshuis. Drie dagen lang staat alles er in het teken van feesten, en dat doen ze bij Het Raadshuis met een uiterst gevarieerd programma. Zo zijn er heel wat muzikale kleppers en kunnen viervoeters en hun baasje hun hartje ophalen op de hondenkermis.