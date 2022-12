Uitbater Jip en Janneke hekelt heksenjacht na definitieve sluiting: “Wij worden als boeman afgeschilderd, terwijl de sluiting enkel te maken had met de administratie”

TremeloHet regent sluitingen in de sector van de kinderdagverblijven. Gisteren raakte het nieuws bekend dat het ook voor Jip en Janneke in Tremelo boeken toe was, nadat het Agentschap Opgroeien “aanhoudende structurele tekorten” vaststelde “waardoor we ons ernstige zorgen maken over de veiligheid van de kinderen in de opvang.” Maar volgens uitbater Anita Ooms is van onveiligheid in het kinderdagverblijf nooit sprake geweest. “Dit is een heksenjacht.”