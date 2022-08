Tremelo zet in op opvang en hergebruik regenwater door inwoners met behulp van regenwatercoach

Het lokaal bestuur Tremelo wil de inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk water op te vangen op eigen terrein. Daarom tekende ze in op het proefproject Regenwatercoach van intercommunales Interleuven, Haviland, en vzw Klimaatpunt. “Nieuwbouwwoningen zijn al langer wettelijk verplicht om een regenwaterput en/of infiltratiesysteem te installeren om regenwater te kunnen gebruiken of infiltreren in de bodem. Maar ook eigenaars van reeds bestaande woningen zonder regenwaterput of infiltratiesysteem raden we het aan”, vertelt schepen Nick De Rijck (N-VA).

Ben jij eigenaar van zo’n bestaande woning en wil je een put of infiltratiesysteem plaatsen? Maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Dan kan je vanaf oktober gratis beroep doen op de regenwatercoach. “Een regenwatercoach komt, gratis en vrijblijvend, ter plaatse en bekijkt samen met jou hoe de werken op een vlotte manier uitgevoerd kunnen worden. De coach helpt je bij het bepalen van de grootte van je installatie, geeft info over de verschillende pompen en filters, maakt een schets en raming op, kijkt na of er subsidies zijn, raadt potentiële aannemers aan et cetera”, weet schepen Kris Torfs (Groen). Daarnaast wil de regenwatercoach mensen zo laagdrempelig mogelijk aanzetten om op een voordelige manier regenwater op te vangen en te hergebruiken. Met regenwater kan je de wasmachine laten draaien, het toilet doorspoelen, de tuin sproeien, de auto wassen, enzoverder. Iets waar veel mensen vaak leidingwater voor gebruiken. In totaal goed voor zo’n 120 liter drinkwater per persoon per dag. En in warmere periodes zelfs tot honderdvijftig liter per persoon per dag. Het installeren van een eigen regenwaterput levert dus zowel water als geld op. En het klimaat vaart er wel bij.

Proefproject

Het aanbod van de regenwatercoach kadert in een proefproject van intercommunales Interleuven en Haviland, en vzw Klimaatpunt. Dit najaar kunnen tien inwoners uit Tremelo die eigenaar zijn van een oudere woning waarbij de plaatsing van een regenwaterput of infiltratiesysteem niet wettelijk verplicht was, gratis beroep doen op de diensten van de regenwatercoach. Bij succes wordt het aanbod in 2023 verlengd en uitgebreid over de volledige provincie Vlaams-Brabant. Wie graag een afspraak maakt met de regenwatercoach kan dit doorgeven via het invulformulier op www.regenwatercoach.be.

