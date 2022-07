Tremelo viert Vlaamse feestdag twee dagen vroeger

De viering start al om 19.15 uur met Tremelo-Baal Zingt! Daar kan je de stembanden al even opwarmen voor de rest van de avond, samen met Roger. Om 19.45 uur volgen dan de traditionele toespraken ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Vervolgens start dan weer een uitgebreid muzikaal programma. Zo zie je vanaf 20 uur het orkest Nic Alsi and the young once, Steve Tielens en Bandit. Het orkest komt nadien opnieuw op het podium om de avond af te sluiten. De festiviteiten gaan al door op zaterdag 9 juli aan ‘t Zand in Baal. Daar is iedereen welkom vanaf 18.30 uur om de spetterende 11 juliviering mee te maken.