Tour Elentrik nieuwste project van streetart in Rotselaar: “Ook grote muurschildering op komst”

In gemeente Rotselaar zijn al heel wat vormen van streetart te bekijken. “Zo zijn de North West Walls, een jaarlijks wisselende beschildering van opgestapelde containers, in het festivalpark van Werchter een bekend voorbeeld. Ook het project Tunneltaal, de beschildering van de tunnel tussen de Drielindenstraat en de Abdijlaan, beroerde al heel wat mensen en won zelfs de publiekprijs op de prestigieuze Henry van de Velde Awards”, verduidelijkt schepen Vervoort. Tour Elentrik wordt het derde groot streetartpoject op korte tijd in Rotselaar. De projecten kaderen in het gemeentelijk beleidsplan dat focust op streetart en jongerencultuur.

Tour Elentrik

Het nieuwste project is Tour Elentrik. De bekende beschilderde elektriciteitskasten vinden nu ook hun weg naar Rotselaar. In de zomermaanden zullen professionele kunstenaars, zoals Bearhole en Simon Mannaerts, een tiental kasten en de tunnel in de Duitsveldbaan onder handen nemen. De beschilderde kasten zijn verspreid over de verschillende woonkernen gekozen om zo extra verwondering te creëren.

“Momenteel zijn de eerste kasten bijna klaar en het resultaat mag er zijn. Er is bewust gekozen om de kasten subtiel te verwerken in hun omgeving. Op die manier willen we inwoners van Rotselaar in contact brengen met de buurt, met kunst en met elkaar”, aldus de schepen.

Volledig scherm Een egel verrijst tussen het struikgewas. © rv

De kunstwerken zullen te bewonderen zijn in Werchter-Centrum langs de kerk en tegenover GBS De Kameleon, in Rotselaar-Centrum naast de kerk en naast het administratief centrum, in Heikant op het Pastoor Van den Broeckplein en in de Regastraat en in Wezemaal op Wezemaalplein, in de Kerkstraat en op de kruising tussen Steenweg op Nieuwrode en Beninksstraat.

Daarnaast zal ook de tunnel in de Duitsveldbaan beschilderd worden. De tunnel wordt omgetoverd tot een adembenemend zeelandschap waar je in onderduikt op het moment dat je door de tunnel gaat. Een unieke beleving waardoor je je spontaan in een onderzeeër waant. Door de werken aan de tunnel zal de Duitsveldbaan in de loop van augustus tijdelijk afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers zal de hinder beperkt blijven. Zij zullen slechts een aantal dagen geen gebruik kunnen maken van de verbinding.

Muurschildering

Na de eerste fase met professionele kunstenaars, is het aan de inwoners in de tweede fase. Inwoners uit Rotselaar kunnen zich aanmelden voor een workshop streetart, gegeven door de kunstenaars van Treepack. Meer informatie over de workshop kun je krijgen via cultuur@rotselaar.be. Na die workshop worden enkele deelnemers gekozen om zelf aan de slag te gaan met een tweede reeks elektriciteitskasten.

Er komt later ook nog een tweede grote muurschildering in de gemeente. Voor die muurschildering zullen inwoners participatief betrokken worden om een keuze te maken over de inhoud van het kunstwerk. De projecten vormen samen zichtbare kunst voor en door inwoners en zullen de verwondering in het straatbeeld nog versterken.

