Scooterbestuurder komt om het leven bij verkeersongeval in Tremelo

Leuven Tussen teleurstel­ling en vreugde: Achter campagne ‘Tonic & Gin’ zit geen nieuwe drank, maar nieuwe single van The Lighthouse

Wie wel eens een blik werpt op de aanplakbiljetten in het straatbeeld zag de voorbije week ongetwijfeld de aankondiging van een nieuwe ‘Tonic & Gin’. “Come have a taste” stond er onder een QR-code. Volgde je gehoorzaam dat bevel kwam je terecht op de website van de Leuvense band The Lighthouse. Zij brengen geen nieuwe gin uit, wel een gloednieuw nummer. “‘Tonic & Gin’ gaat over de schoonheid van de kleine dingen des levens.”

8 april