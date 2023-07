Brand in kapel Leuvens pauscolle­ge is aangesto­ken: “Brandhaard gevonden in kast sacristie”

Er is vrijdagochtend rond negen uur brand gesticht in het Pauscollege in Leuven, aan het Hogeschoolplein. Een branddeskundige vond een brandhaard in de sacristie van de kapel. De schade daar is aanzienlijk, maar er raakte niemand gewond.