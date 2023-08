OUDSTE BELGEN. Dokter Alfons Leempoels (106), de oudste huisarts van het land: “Bevallin­gen deed ik niet graag. Je hebt dan twee levens in handen en daar was ik bang voor”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week spreken we met Alfons Leempoels. De oudste huisarts van het land wordt op nieuwjaarsdag 107 jaar, maar van een rusthuis moet hij niet weten. Hij zit liever thuis, omringd door zijn familie, die hem dag en nacht bijstaat. “Ik heb drie weken geleden nog een medische check-up gehad en de cardioloog zei dat ik er beter aan toe was dan vorig jaar.”