Politie controleert extra op achterlaten van zwerfvuil deze week

HAACHT Sporthal Den Dijk heeft na twintig jaar nieuwe turnvloer

De gemeente Haacht investeerde in een nieuwe turnvloer in Vrijetijdscomplex Den Dijk. De vloer wordt intensief gebruikt door turnvereniging Gym Haacht. De oude vloer was bijna twintig jaar oud en bleek veel van zijn veerkracht te hebben verloren.

