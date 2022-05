Opnieuw Faute fanbal ten voordelen van ‘geraakt door Annelies’: “Een avond vol entertainment, plezier, goedkope pintjes én het goede doel”

Voor wie het Faute Fanbal en Gerry Blanco en de Baalse Boysband nog niet kent zullen we even beginnen van bij het begin. Organisatoren Tom Verbinnen, Willem De Wit, Kevin De Roover, Leslie Cluyts en Mario Mergaerts leerden elkaar meer dan 25 jaar geleden kennen op de voetbal in Baal. Enkele jaren en wat pintjes later dachten de heren: we beginnen een boysband. “Met Gerry Blanco ft de Baalse Boysband hebben we voor het eerst opgetreden in 2013, op de Vlaamse Schlageravond. We wilden eens onnozel doen. Zo gezegd zo gedaan, en daar stonden we dan. Het idee sloeg meteen aan want iedereen deed heel enthousiast mee”, vertellen de heren.

“Maar het idee gaat eigenlijk al 20 jaar terug”, gaat Kevin De Roover, verder. “In 2003 traden we op als Frans Bauer en de podiumgirls waarin we Frans Bauer, Laura Lynn en K3 zongen. Dat was eigenlijk een succes, want we kregen veel aanvragen voor optreden.” Kevin speelde Frans Bouwer en de Baalse Boysband was toen nog even een girlsband. Enkele jaren later besloten de heren hun rokjes in te wisselen voor een broek, Frans werd Gerry, en Gerry Blanco ft de Baalse Boysband was geboren.

Volledig scherm Gerry Blanco en de Baalse Boysband. © Baalse Boysband

Het Faute Fanbal

Na enkele optredens op de Schlageravond in Baal besloten de Baalse vrienden een stap verder te gaan. In 2018 werd het eerste Faute Fanbal georganiseerd. “Het Faute Fanbal is eigenlijk opgericht ter nagedachtenis van Annelies. Een vriendin die op 34-jarige leeftijd gestorven is aan Leukemie. Met haar zus spreken we nog geregeld af. Zij zorgt voor vrijwilligers die op de dag van het bal willen komen helpen. Het draait allemaal op vrijwilligers. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Het bedrag wordt op het einde van het jaar tijdens de warmste week overhandigd. Dat leverde toch al heel wat mooie bedragen op: 3.000 euro of zelfs meer.”

Stijl

De Baalse Boysband treedt niet vaak op, maar als ze dat doen, dan doen ze dat in stijl. “De dansjes maken we samen, we beginnen aan iets en daar bouwen we op verder. Voor de outfits gaan we samen shoppen in Hasselt. We hebben ondertussen ook drie eigen nummer die we opgenomen hebben in een studio. Ons nieuwe nummer zal te horen zijn op het Faute Fanbal.”

Quote We zijn een gezellige foute bende die graag wil entertai­nen en ervoor wil zorgen dat mensen plezier maken. En ondertus­sen amuseren we ons ook te pletter, win-win dus Gerry Blanco en de Baalse Boysband

Geboren entertainers

Tijdens corona lag het even stil, maar de vrienden zijn er weer helemaal klaar voor. “Het voordeel van het Faute Fanbal is: er mogen dingen fout gaan, dat is niet erg. Maar we proberen wel ons best te doen. En als geboren entertainers lukt ons dat ook wel”, lachen de heren. “We zijn een gezellige foute bende die graag wil entertainen en ervoor wil zorgen dat mensen plezier maken. En ondertussen amuseren we ons ook te pletter, win-win dus.”

Thema

De heren zorgen ook steeds voor een schitterende affiche, volledig in thema. “We proberen te kiezen voor artiesten die we al even niet meer gezien of gehoord hebben, of opnieuw beginnen. K.I.A past dit jaar perfect in onze line-up want ze zijn ook uit de streek.” En het concept werkt, want met zo’n 399 feestvierders is het Faute Fanbal altijd uitverkocht.

Tickets

Wie nog kaarten wil bemachtigen moet snel zijn, want ze zijn bijna uitverkocht. Kaarten kan je vinden bij buurtwinkel Luc (Baal), Het Raadshuis (Tremelo) of bij de heren zelf. Een ticket kost 10 euro. Wil je op de hoogte blijven van de voorbereidingen en het nieuwe nummer? Volg dan zeker de facebookpagina: https://www.facebook.com/baalseboysband

Tip: Als je verkleed naar het Faute Fanbal komt krijg je een gratis consumptie. Van 19 tot 20 uur is het happy hour.