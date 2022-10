OCMW koopt herenhuis met het oog op cohousing voor alleenstaande moeders

Leuven Safe ‘n Sound gebruikt nachtclub als leslokaal voor workshop grensover­schrij­dend gedrag in het uitgaansle­ven: “De uitgaans­sce­ne in Leuven is verantwoor­de­lij­ker.”

Waar pompende beats en flitslichten het uitzicht van nachtclub Rumba op een doordeweekse nacht bepalen, is de ruimte tijdens de dag sereen en kalm. Het ideale leslokaal, vond Jolien Noppe (33), veldwerker bij Safe ‘n Sound. Zij gebruikte het clublokaal voor een sessie over grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven.

28 september