Nieuwe inwoners krijgen vernieuwd en uitgebreid welkomstpakket

Dit pakket bevat niet alleen nuttige info over de dienstverlening, maar ook interessante tips voor uitstappen in de gemeente Tremelo. Alles wordt mooi verpakt in een duurzame “Zoek het niet te ver!”-winkeltas. Hiermee zet de gemeente volop in op (be)leven in Tremelo. Ook je zaak kan mee in de kijker worden gezet. Daarom lanceren Tremelo voordeelbonnen voor nieuwe inwoners. De gemeente zorgt voor een uniforme vormgeving, het drukwerk en verzamelen alle voordeelbonnen in een mooie enveloppe. Van nieuwe inwoners heeft de gemeente enkel een aanbod, een paar gegevens en een logo nodig.