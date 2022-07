Nieuwe bistro in Tremelo: D’Angelo

Leuven Leuven bindt strijd aan met leegstand: “Stappen in de goede richting, maar er blijven nog pijnpunten.”

Leegstand en verkrotting zijn een lelijke smet op iedere stadsfaçade. Hoewel de stad met een gemiddelde van 8,5% het in 2019 beter deed dan steden als Kortrijk of Mechelen, spreken de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen in Leuven en het gemeentelijk leegstandregister tezamen momenteel van een duizendtal leegstaande woningen en panden. Maar er is beterschap op komst, aldus het bestuur.

17 juli