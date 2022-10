Medewerkers lokaal bestuur slepen prijs in de wacht

TREMELODe Servantesl Awards zorgen voor een positieve erkenning van professionals bij lokale besturen. Het lokaal bestuur Tremelo stelde drie kandidaten voor in de categorie Loopbaan, Nieuwkomer en Team en sleepte twee awards in de wacht.

Met de Servantes Award wordt er een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen die specifiek gericht is op medewerkers van lokale besturen. Servantes is specialist in het inschakelen van tijdelijke professionals voor steden en gemeenten. Via de Servantes Award wil de organisatie bijdragen tot de opwaardering van professionals van lokale besturen, want er is nood aan positieve aandacht voor de maatschappelijke relevantie van hun job.

“De vakkennis en jobprofielen van medewerkers van lokale besturen zijn bijzonder divers. Wat de local civil servants wél allemaal gemeen hebben, is dat zij onze lokale samenleving goed doen draaien. Daarom verdienen ze een mooie hommage”, vertelt Dieter De Kerpel van Servantes.

In totaal waren 35 kandidaten van dertig lokale besturen in de running voor de prijs Nieuwkomer, Loopbaan of Team. De top drie werd per categorie verkozen door een jury van onafhankelijke experts.

Het managementteam van lokaal bestuur Tremelo stelde drie kandidaten voor. Lutgarde Schoovaerts, administratief medewerker secretariaat, werd in de categorie Loopbaan geëerd voor haar jarenlange loyauteit en toewijding. Tanja Stessens, deskundige Milieu, blonk in de categorie Nieuwkomer uit door haar leergierigheid en aanpassingsvermogen. En ten slotte kreeg de dienst Gezinszorg in de categorie Team waardering voor haar dienstbaarheid en doorzettingsvermogen in moeilijke coronatijden. De dienst Gezinszorg en Tanja Stessens vielen in de prijzen en mochten de Servantes Award, een kunstwerk van Rik Verhaest, en een opleidingscheque in ontvangst nemen.

“Deze awards zijn een appreciatie voor de inzet van al onze medewerkers die ten dienste staan van ons lokaal bestuur en de lokale gemeenschap. Zij geven elke dag het beste van zichzelf en verdienen positieve aandacht voor hun professionele gedrevenheid. Ze mogen terecht trots zijn op hun job en hun prestaties”, besluit algemeen directeur Wim Vandenbroeck.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.