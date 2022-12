Man onder invloed van drugs vlucht van controle en botst: vier maanden cel met uitstel

LEUVEN/STEENOKKERZEEL/TERVUREN Ambtenaren Regie der Gebouwen gaan vrijuit in omkopings­dos­sier rond Leuven Centraal, asielcen­trum en Afrikaans museum

Twee ambtenaren van de Regie der Gebouwen en vier aannemers gaan vrijuit in een omkopingsdossier uit 2009. De feiten zijn enerzijds verjaard en anderzijds achtte de rechtbank de feiten niet bewezen. De zaak draaide rond gesjoemel over aanbestedingen in gevangenis Leuven Centraal, asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

