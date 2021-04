Man grijpt naar kettingzaag bij burenruzie om haag: “Zo’n vorm van agressie en pesterijen, dat heb ik nog nooit gezien”

Leuven Burgemees­ter Ridouani opent nieuw kinderdag­ver­blijf in Heverlee: “Een fantas­tisch team waar we het volste vertrouwen in hebben”

11 april ‘Kinderparadijs’ heeft zondag een nieuwe vestiging in Heverlee geopend in het bijzijn van burgemeester Mohammed Ridouani (Vooruit). Het kinderdagverblijf stelt de deuren ook bewust open voor kwetsbare gezinnen. “Hiermee willen we aantonen dat sociaal ondernemerschap perfect combineerbaar is met aandacht voor de kwetsbaren in onze maatschappij”, zegt Fatima Khouili (35).