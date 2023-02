Lokaal bestuur zoekt inwoners die kunstnest voor zwaluwen willen installeren

De huiszwaluw was vroeger een bekende en geliefde zomergast. Maar sinds de jaren ‘70 gaat hun aantal drastisch achteruit en dat is geen goede zaak. Naast het prille lentegevoel dat deze vogels oproepen, zijn het ook heel nuttige dieren. Daarom startte gemeente Tremelo enkele jaren geleden met succes samen met haar inwoners een beschermingsactie voor de huiszwaluw. Op heel wat plaatsen konden ze hen al helpen aan een extra plekje voor een nest. Maar misschien liggen er nog mogelijkheden in het verschiet?

Heb jij plaats voor een kunstnest? Voor de huiszwaluw is het essentieel dat de dakrand van jouw woning, garage of schuur lichtgekleurd is, voldoende oversteekt en minimaal 3 meter hoog is. Bovendien is een overstekende dakrand alleen niet voldoende. De aanvliegroute naar de nestlocatie moet vrij zijn. Er mogen dus geen bomen vlakbij staan. Bestaan er al een aantal nesten in de buurt? Dan vergroten ze de kans op kolonisatie van het kunstnest.

De boerenzwaluw

De boerenzwaluw is onze grootste zwaluwsoort. Je herkent deze vogel aan de lange, diepgevorkte staart, de rode keel, kin en voorhoofd en de glanzende blauwzwarte rug. De boerenzwaluwen broeden bijna uitsluitend in stallen en gebouwen op het boerenerf. Ook in oude, donkere schuren in de buurt van vee, een mestvaalt of open water worden ze al eens gespot. Op deze plekken vinden ze dan ook voldoende insecten voor hun hongerige jongen. Vroeger waren ze heel talrijk in Vlaanderen, maar ook het aantal van de boerenzwaluw gaat sterk achteruit.

Wil jij de boerenzwaluw graag terugzien in je stal of oude schuur? Mits enkele kleine aanpassingen die geen hinderen opleveren, kan ervoor gezorgd worden dat de boerenzwaluw terugkeert naar jouw erf. In ruil krijg je er gratis enkele natuurlijke insectenverdelgers bij. Een boerenzwaluw verorbert namelijk zo’n 50.000 insecten per week.

Uit wat bestaan kleine aanpassingen? In een stal of schuur één of twee kunstnesten aanbrengen of in de schuur houten plankjes aanbrengen als steun voor wanneer de vogels hun nest met modder bouwen. Vanaf eind maart, begin april kan het ook helpen om een raam open te zetten. Wanneer je een vliegopening voorziet, is eentje van dertig centimeter breed en tien centimeter hoog voldoende. Daarnaast is modder in de buurt nooit een slecht plan, want die gebruiken ze om hun nest te bouwen, een ondiepe plas kan daarbij al helpen. En een hoekje met wilde planten en bloemen kan dienen als een extra bron van insecten.

Kom jij in aanmerking voor een kunstnest en wil je de huis- en boerenzwaluw onder je vleugels nemen? Meld je dan voor 28 februari aan via het online formulier. De plaatsing van de zwaluwnesten is gratis en wordt voor jou nog in het voorjaar in orde gebracht. Vooraf word je nog gecontacteerd om na te gaan of je locatie geschikt is.

