Kinderopvang in Tremelo moet gedwongen sluiten, uitbaatster reageert: "We gingen sowieso stoppen door personeelstekort”

TREMELOKinderopvang Jip en Janneke in Tremelo moet vanaf 17 december verplicht sluiten. De crèche heeft plaats voor 34 kinderen. Volgens het Agentschap Opgroeien is er sprake van aanhoudende structurele tekorten en daarom werd vandaag beslist de vergunning in te houden. “Raar, want we hadden in oktober zelf al aangegeven te stoppen door personeelstekort”, reageert uitbaatster Anita Ooms. Zij stelde zeven verzorgers te werk.