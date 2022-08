Katje Marie (6) neerschoten in Tremelo: “De kogel heeft maar nét haar hart gemist”

Merel Shaw (23) kwam maandagavond nietsvermoedend thuis in de Barbarastraat in Tremelo, maar wanneer haar katje Marie (6) even later het huis binnenkwam zag ze dat er iets grondig mis was. “Ze was heel hard aan het manken en bloeden, ter hoogte van haar borstkas”, vertelt Merel.

Operatie

Marie werd de dag nadien geopereerd en stelt het momenteel relatief goed, maar haar lijdensweg is nog niet ten einde. “De kogel zit te diep en hebben ze helaas niet kunnen verwijderen, enkel scherven”, vervolgt Merel. “Ze heeft heel veel geluk gehad, het scheelde een paar millimeter of de kogel had haar hart getroffen. We mogen ze vanavond gaan halen bij de dierenarts en dan moet ze hier zes weken revalideren in een bench. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we gaan haar zo goed mogelijk verzorgen. We hebben ze geadopteerd toen ze acht maanden oud was en het is een super lieve en aanhankelijke kat. Ik snap niet dat iemand zoiets kan doen. Het is ook heel opvallend dat er in april hier, in een naburige straat, ook een katje is beschoten. Zij kwam thuis met twee kogels in haar lichaam en een gebroken kaak. Dit kan geen toeval of per ongeluk zijn. We gaan aangifte doen bij de politie en we hopen dat de dader snel wordt gevonden. Moest er iemand iets meer weten dan mag die ons, of de politie, altijd contacteren.”