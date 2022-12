Huis van het Kind lanceert lokaal loket om zoektocht naar kinderopvang te vergemakkelijken

TREMELOHuis van het Kind in Tremelo lanceert in samenwerking met Opvang.Vlaanderen een lokaal loket kinderopvang. Ouders die in Tremelo opvang zoeken voor hun baby of peuter kunnen voortaan hun zoektocht eenvoudig starten via een digitaal loket.