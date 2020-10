Hond bijt 83-jarig baasje dood nadat beest ontsnapt in natuurgebied

Mechelen Oprichter Speelgoed­mu­se­um blij met verhuis naar station: “Fier dat mijn werk wordt voortgezet”

16:28 Na een zoektocht van jaren, is de kogel eindelijk door de kerk: het Speelgoedmuseum verhuist in de zomer van 2022 naar het nieuw station van Mechelen. De dan precies 40 jaar oude publiekstrekker krijgt er een stek op -1. Het Speelgoedmuseum zal er over een pak minder tentoonstellingsruimte beschikken, maar het zal er een stuk hedendaagser en interactiever zijn. De ambitie: een derde meer bezoekers.