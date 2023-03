Gravelbiken à la Strade Bianche: ontdek de stroken van Dwars door het Hageland

In Aarschot loopt de route langs de Demer tot in Langdorp. Daar steek je de rivier weer over om wat hoogtemeters mee te pikken. Vervolgens gaat het over bijna uitsluitend onverharde wegen richting Averbode en Zichem, waar je weer op de wegen van de wielerwedstrijd komt. Tussen Zichem en Diest beklim je het Grasbos, waarna ook de beklimming van de Citadel volgt. Daar komen de renners aan in Dwars door het Hageland. Je rijdt dan nog even over de wegen van de koers om weer naar Baal te rijden.