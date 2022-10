Gezondheidsraad en Ferm planten ‘troost’ in Tremelo

TREMELODe Gezondheidsraad en Ferm richten op zaterdag 8 oktober de eerste troostplek van Tremelo in. Een plek in het groen waar mensen die worstelen met gemis en verlies, troost kunnen vinden en waar ze letterlijk troost planten: met voorjaarsbloembollen als teken van hoop.

Tijdens corona werd het sociale leven van velen ontwricht. “We merken dat deze moeilijke tijd heel wat heeft losgemaakt en dat troost meer dan ooit belangrijk blijft. Troost vinden kan ook op een stille plek in het groen. Een plek waar men verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en vertrouwen in de toekomst”, zegt Diane Willems (CD&V), schepen van Gezondheid.

Daarom richten de Gezondheidsraad en Ferm samen een fysieke plek in. “Onze Troostplek ligt in het groen, dicht bij de dorpskern van Tremelo en midden in de bloemenweide van de Kalvenne. Het wordt een plek voor iedereen die troost wil geven of vinden en samen veerkracht en verbondenheid wil herwinnen”, aldus de schepen.

In het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid huldigen de Gezondheidsraad en Ferm samen met het lokaal bestuur op zaterdag 8 oktober om 11 uur de nieuwe troostplek in de Kalvenne in. Samen planten ze bloembollen die in het voorjaar zullen bloeien als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht.

Iedereen kan op deze troostplek een bloembol planten, want ook planten schenkt troost. Bloembollen plant je in de herfst, in de winter van het leven en je ziet ze openbloeien in de lente van het leven. Zo staan ze symbool voor herwonnen veerkracht en energie. Op de plek die ingericht werd met hulp van de INL-ploeg komt later nog een bankje en boekenruilkast.

Locatie Troostplek: Kalvenne (achter de chirolokalen), Vinneweg Tremelo

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.