Guy Swinnen en Sennek op HeArt Festival voor strijd tegen spierziek­te Duchenne

Op zaterdag 9 september vindt in basisschool Heilig Hart in Heverlee het HeArt Festival plaats. Dat is een muzikaal evenement voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de strijd tegen Duchenne, een erfelijke ziekte die de spieren verzwakt. Tal van artiesten komen langs op het festival, en er werd ook een speciaal nummer gemaakt.