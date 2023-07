Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tremelo vandaag

Yvette (57) en Jos (51) verzamelen alles wat met Stella Artois te maken heeft: “Maar eigenlijk drink ik liever Jupiler”

Thuis is waar mijn Stella staat. Zelden was die reclameslogan meer van toepassing dan op de woning van Yvette Van Lens (57) en Jos Jadot (51). Sinds enkele jaren verzamelt het koppel alles wat met het fiere Leuvense biermerk te maken heeft in de kleine woonkamer, die stilaan uit zijn voegen begint te barsten. “Je vindt altijd nog wel een plaatsje.”