Verkave­lings­pro­ject in Genadeweg vindt geen genade bij N-VA Leuven: “Voorwaar­de­lij­ke goedkeurin­gen… nog nooit meegemaakt in de Leuvense gemeente­raad”

Na PVDA Leuven kant ook N-VA Leuven zich tegen het verkavelingsproject in wijk Genadedal in Kessel-Lo. “Door te bouwen in overstromingsgevoelig gebied is het dossier ook een schoolvoorbeeld van een schijnheilig beleid qua klimaatadaptatie”, klinkt het kritisch.