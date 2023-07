Gestolen motor uit Leuven teruggevon­den in Mechelen dankzij alerte buurtbewo­ner

De politiezone Rivierenland heeft een gestolen motor teruggevonden. Het voertuig werd opgemerkt door een alerte buurtbewoner in de Duivenstraat. “Het voertuig bleek geseind te staan”, weet de politiezone. “Dit omdat het was gestolen in Leuven.” De politiezone kwam de motorfiets ophalen. Het stelt nu alles in het werk om de gestolen motor zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de eigenaar. “Soms kan de alertheid van inwoners voor een doorbraak zorgen in een bepaald dossier”, besluit de politie. “Merk je daarom zelf iets verdacht op, laat het ons dan meteen weten aan onze meldkamer. Dat kan onder meer op het telefoonnummer 015/464.464”