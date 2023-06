Gebroken oogkas en neus voor lijnchauffeur Jilke na aanval door 17-jarige: “Mentaal moeilijk om weer te rijden”

Uitbaters ruilen Den Biecht­stoel voor Portugal: “Leven is te kort om zestien uur per dag te werken”

Elie (65) en Michaël (42) Leemans hebben dinsdag hun laatste pintjes getapt in Den Biechtstoel. Ze ruilen het bekende café aan de kerk van Battel in voor een leven als God in Frankrijk in Portugal. “Het leven is te kort om zestien uur per dag te werken”, zegt Michaël na het verlies van twee goede vrienden. De nieuwe uitbater vertelt over zijn plannen met het café.