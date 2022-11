Frietketel vat vuur in woning in Nobelstraat

Leuven Leuvense beneden­stad krijgt na 70 jaar stukje Dijle terug: projectont­wik­ke­laar Resiterra legt rivier weer open op Hertogensi­te

Toch een beetje een historische dag op de Hertogensite in Leuven, want zopas weerklonk het startschot om een deel van de Dijle opnieuw zichtbaar te maken. “Het gaat om 300 meter van de Dijle die jarenlang verborgen was voor de Leuvenaars. Een enorme meerwaarde voor de toekomstige Hertogensite en bij uitbreiding voor de hele stad”, vertelt Erik Van Hoof, CEO van projectontwikkelaar Resiterra.

